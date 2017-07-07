Дал Зотто: в матче с Бразилией мы увидели настоящий уровень сборной России

Главный тренер мужской сборной Бразилии Ренан Дал Зотто поделился впечатлениями после победы над россиянами в матче «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе со счётом 3:2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14). Бразильцы заняли первое место в группе, россияне — третье.

«До начала матча мы знали, что нам хватает одного сета для выхода в полуфинал, но мы всегда настраиваемся на победу. Сборная Бразилии всегда так играла, и не было причин что-то менять в этот раз. Мы прекрасно начали матч, зная, что сборная России не такая, как во вчерашнем противостоянии с Канадой. Её настоящий уровень мы увидели сегодня. У нас были взлёты и падения, потери концентрации, поэтому игра усложнилась. Важно, что запасные игроки смогли помочь. Это скажется на прогрессе команды в целом», — цитирует Дал Зотто официальный сайт FIVB.