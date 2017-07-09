Россиянки проиграли третий матч Гран-при кряду на тай-брейке, уступив Италии

Женская сборная России по волейболу в матче третьего тура первого этапа Гран-при в Куньшане (Китай) в пяти партиях уступила команде Италии. Самой результативной волейболисткой встречи стала Паола Эгону, набравшая 39 очков, а россиянка Ирина Воронкова записала в свой актив 25 баллов.

Сборная России третий матч подряд проиграла на тай-брейке, ранее уступив командам США и Китая. Итальянки одержали первую победу.



Гран-при. Женщины. Группа B1. Третий тур. Куньшань, Китай



Россия — Италия — 2:3 (21:25, 29:27, 26:24, 24:26, 10:15).