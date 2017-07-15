Сборная Бразилии в трёх сетах проиграла Таиланду в матче Гран-при

Женская сборная Бразилии уступила команде Таиланда во втором туре этапа Гран-при в Сендае. Подопечные Жозе Роберто не выиграли ни сета и потерпели второе поражение в пяти встречах турнира. Волейболистки из Таиланда прервали серию из пяти неудач кряду.

В заключительный день этапа бразильянки встретятся со сборной Японии, а тайские волейболистки постараются развить успех в матче с командой Сербии.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа D. Второй тур. Сендай, Япония



Бразилия — Таиланд — 0:3 (22:25, 21:25, 27:29).