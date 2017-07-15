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Российские «пляжники» сыграют за золотые медали ЧМ U21

15 июля 2017, суббота. 17:27. Волейбол

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу. По итогам четвертьфинальных и полуфинальных матчей две российские пары Надежда Макрогузова/Светлана Холомина и Василий Иванов/Александр Крамаренко гарантировали себе как минимум серебряные медали и завтра в финалах будут бороться за титулы как среди женщин, так и среди мужчин.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира U21. Нанкин, Китай
Четвертьфиналы

Макрогузова/Холомина (Россия) – Секретова/Шалаевская (Беларусь) – 2:1 (21:19, 15:21, 15:11).

Иванов/Крамаренко (Россия) – Габриэль/Рафаэль (Бразилия) – 2:1 (19:21, 21:13, 15:9).

Полуфиналы

Макрогузова/Холомина (Россия) – Маэстрони/Трабалли (Италия) – 2:0 (24:22, 21:12).

Иванов/Крамаренко (Россия) — Киндль/Клаффингер (Австрия) – 2:0 (21:11, 21:17).

За золото Макрогузова/Холомина сыграют с бразильской парой Анна Патрисия/Дуда, соперниками Иванова и Крамаренко также стали бразильцы — Адриелсон и Ренато.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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