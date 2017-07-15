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Сборная Нидерландов по волейболу одержала волевую победу над Доминиканой

15 июля 2017, суббота. 20:11. Волейбол

В матче второго тура второго игрового уик-энда Гран-при по волейболу женская сборная Нидерландов на тай-брейке обыграла команду Доминиканской Республики со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:8).

Для нидерландских волейболисток это четвёртая победа в текущем розыгрыше Гран-при, сборная Доминиканской Республики потерпела третье поражение.

Во втором матче игрового дня в Калининграде сыграют команды России и Бельгии.

Гран-при. Женщины. Второй игровой уик-энд. Калининград
Группа F1. Второй тур

Нидерланды – Доминиканская Республика – 3:2 (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:8).

Гран-при (ж)
15 июля 2017, суббота. 17:40 МСК
Нидерланды
3 : 2 23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:8
Доминиканская Республика
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная Доминиканской Республики — Волейбол Женская сборная Нидерландов — Волейбол
Новости. Волейбол
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