Сборная Нидерландов по волейболу одержала волевую победу над Доминиканой

В матче второго тура второго игрового уик-энда Гран-при по волейболу женская сборная Нидерландов на тай-брейке обыграла команду Доминиканской Республики со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:8).

Для нидерландских волейболисток это четвёртая победа в текущем розыгрыше Гран-при, сборная Доминиканской Республики потерпела третье поражение.

Во втором матче игрового дня в Калининграде сыграют команды России и Бельгии.

Гран-при. Женщины. Второй игровой уик-энд. Калининград

Группа F1. Второй тур

Нидерланды – Доминиканская Республика – 3:2 (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:8).