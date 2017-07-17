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Малых: вероятно, считают, что я уже достигла своего потолка? Нет уж!

17 июля 2017, понедельник. 10:21. Волейбол

Двукратная чемпионка Европы волейболистка красноярского «Енисея» Наталья Малых рассказала, как восприняла решение тренерского штаба не включать её в заявку сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

«Конечно, я очень хотела попасть на Олимпиаду в Рио. Четыре года готовила себя к этому турниру. Но решение было принято людьми, которые за него должны отвечать. Если они молчат, значит, их всё устраивает. Что могу сказать о себе? Помню, Люба Соколова в начале подготовки сборной к Олимпиаде признавалась, что тоже боится, когда выходит на замену. Что тогда говорить о других? Есть игроки-«джокеры», мастера замены. А многие другие, стабильно выходящие в стартовом составе своего клуба, теряются, выходя на замену в сборной. Это совершенно непривычное для них дело. Сужу по себе, когда четыре года в сборной большую часть времени приходилось стоять в запасе. Это очень тяжело, тем более молодым…

Моей игрой были недовольны. И отношение тренера ко мне изменилось. Ставка была сделана на других волейболисток. Более молодых, как считают, хотя они — мои ровесники. Скорее, видя в них более перспективных. Та же Даша Малыгина: да, она высокая, но только начинает играть, конечно, её прогресс более заметен. При этом, вероятно, считают, что я уже достигла своего потолка. Нет уж! Пусть я не могу прибавить 15 сантиметров в росте, но убеждена: мне есть куда расти в мастерстве, и у меня достаточный для этого потенциал!» — цитирует Малых «Независимая спортивная газета».

Источник: Независимая спортивная газета Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол Любовь Соколова ОИ-2016
Новости. Волейбол
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