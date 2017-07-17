Родичев: чемпионат России всегда был одним из лучших в Европе

Доигровщик новосибирского «Локомотива» Алексей Родичев, перешедший в команду после восьми лет, проведённых в «Газпром-Югре», рассказал о том, как провёл отпуск, и об ожиданиях от нового сезона чемпионата России.



«Чем занимался во время отпуска в Германии? Проходил медицинское обследование. Проверил состояние коленей, голеностопа. Была и программа реабилитации. Но в принципе всё нормально. Как и с плечом, с которым несколько лет назад были сложности. У меня есть специальная тренировочная программа для укрепления плечевого пояса, она помогает.



В тёплых краях тоже был, на море. Хорошо отдохнул и по волейболу уже соскучился. Так что с отличным настроением приступил к тренировкам вместе с командой.



Наш чемпионат всегда был сильным, одним из лучших в Европе — и новый сезон обещает стать захватывающим. Борьба за медали будет очень серьёзной и интересной. И это здорово, ведь конкуренция помогает прогрессировать.



Как оценю игру молодых волейболистов в „Финале шести“ Мировой лиги? Думаю, ребята справились с задачей. Сыграли достойно. Молодцы! Да, были некоторые проблемы с психологией, но это дело опыта. Ещё пара турниров, и появится уверенность. Будут обыгрывать и ту же Канаду, и Францию.



Лучшим игроком прошлого сезона в чемпионате России могу назвать кубинского легионера казанского «Зенита», Леона. Его вообще можно назвать лучшим волейболистом мира. Сдержать его очень сложно. Но мы в новом сезоне постараемся это сделать. Надеюсь, мы сможем побороться с казанцами за «золото». Впрочем, борьбу за титул, за медали будут вести пять-шесть команд. Как я уже говорил, нас ждет очень интересный чемпионат», — приводит слова Родичева официальный сайт команды.