Сперскайте и Лазарева перешли в краснодарское «Динамо»

Краснодарское «Динамо» официально объявило о подписании контрактов с доигровщицей Ангелиной Сперскайте и диагональной Анной Лазаревой. Оба соглашения с волейболистками сборной России рассчитаны на один сезон.



Предыдущим клубом Сперскайте было подмосковное «Заречье-Одинцово», в котором она выступала с 2015 года. Она имеет рост 188 см и является кандидатом в мастера спорта.



Предыдущим клубом Лазаревой был красноярский «Енисей», завоевавший в прошлом сезоне бронзовые награды чемпионата России. Имеет рост 191 см и также является кандидатом в мастера спорта.