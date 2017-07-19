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Кариков: на олимпийском фестивале будем играть на победу

19 июля 2017, среда. 10:53. Волейбол

Главный тренер женской сборной России U18 Александр Кариков поделился ожиданиями от Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который пройдёт в Дьёре (Венгрия).

«Уже 23 июля стартуем в играх Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соперники, в принципе, нам хорошо известны. Практически это участники недавнего европейского первенства по этому возрасту, так что турнир будет хорошей проверкой сил перед чемпионатом мира. Будем играть на победу. На прошлой неделе мы получили олимпийскую экипировку, причём так получилось, что нашей сборной её выдали в числе первых. Это экспериментальные модели, так что мы и испытаем новую форму в деле», — цитирует Карикова официальный сайт Волейбольного центра Московской области.

Источник: Волейбольный Центр Московской области Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Волейбол
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