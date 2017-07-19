Связующая Новик стала игроком «Сахалина»

«Сахалин» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта со связующей Еленой Новик. Она будет выступать в команде из Южно-Сахалинска под 10-м номером. Ранее волейболистка защищала цвета саратовского «Протона».

В составе молодёжной сборной России Новик выступала на чемпионатах мира и Европы. В позапрошлом сезоне Елена стала бронзовым призёром Кубка России.

Ранее состав команды пополнила либеро Маргарита Панычева.

«Сахалин» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.