Баньоли: я игроков «Урала» пока мало знаю

Новый главный тренер уфимского «Урала» итальянец Даниэле Баньоли рассказал, как строится подготовка команды к сезону, и признался, что пока не очень хорошо узнал своих подопечных.

«В каждом цикле у нас двухразовые тренировки – утром и вечером. Сейчас мы делаем акцент на общую физическую подготовку. Тренировки, как утренние, так и вечерние, будут непродолжительные, но достаточно объёмные. Очень важно в начале этого периода узнать друг друга получше. Потому что я игроков пока мало знаю. Важно и для игроков, чтобы они познали мою систему подготовку.

Конечно, опыт работы с «Динамо» и сборной России полезен. Но ещё я хотел бы как можно скорее изучить русский язык. Немного есть трудности, когда нужна помощь человека, владеющего языком. Думаю, что в течение ближайших месяцев всё придёт в полный порядок", — цитирует Баньоли официальный сайт клуба.