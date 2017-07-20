Сборная Бразилии победила команду Бельгии в матче Гран-при

Женская сборная Бразилии в стартовом матче домашнего этапа первого дивизиона Гран-при в Куябе переиграла команду Бельгии со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой встречи стала бразильянка Тандара Кайшета, набравшая 17 очков.

Подопечные Жозе Роберто одержали четвёртую победу в семи встречах, а бельгийская команда потерпела седьмое поражение кряду. В пятницу, 21 июля, бразильянки сыграют с голландками, а бельгийки встретятся с американками.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа I. Первый тур. Куяба, Бразилия



Бразилия — Бельгия — 3:0 (28:26, 25:19, 25:20).