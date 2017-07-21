Сиволап и Величко вышли в плей-офф этапа чемпионата Европы в Любляне

Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко вышли в плей-офф этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Любляне (Словения). На старте группового этапа они обыграли хозяев соревнований Сергея Дробнича и Алана Кошенину со счётом 2:0 (21:12, 21:11). Во втором туре российский дуэт проиграл представителям Норвегии Андерсу Бернтсену Молю и Кристиану Сандлье со счётом 0:2 (14:21, 12:21).



Российская пара заняла второе место в группе A и вышла в четвертьфинал соревнований. Соперники Сиволапа и Величко станут известны позже.