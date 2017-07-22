Бразильянки победили голландок в матче Гран-при в Куябе

Женская сборная Бразилии одержала победу над сборной Нидерландов со счётом 3:1 в матче подгруппы I первой группы Гран-при, который состоялся в Куябе.



Благодаря победе бразильянки набрали 15 очков и закрепились на четвёртой строчке таблицы первой группы, лидирует в которой сборная Сербии, набравшая 18 баллов. Сборная же России потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.



Женщины. Гран-при. Первая группа. Подгруппа I. Куяба, Бразилия

Второй тур



Бразилия – Нидерланды – 3:1 (25:17, 25:14, 18:25, 25:19).

Ранее сборная России потерпела поражение от сборной Сербии со счётом 0:3 на старте третьего игрового уик-энда Гран-при в Гонконге, которое стало для подопечных Владимира Кузюткина пятым в семи матчах.