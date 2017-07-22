Сборная США в четырёх сетах обыграла Бельгию в матче Гран-при

Женская сборная США одержала победу над командой Бельгии со счётом 3:1 в матче подгруппы I первой группы Гран-при, который состоялся в Куябе. Самой результативной волейболисткой в составе победительниц стала Мэдисон Кингдон, набравшая 18 очков. У Бельгии 24 очка на счету Кайи Гробелны.

Благодаря победе американки набрали 19 очков и пока что вышли на первое место таблицы первой группы. На втором месте находится сборная Сербии, у которой 18 очков и на один сыгранный матч меньше.

Женщины. Гран-при. Первая группа. Подгруппа I. Куяба, Бразилия

Второй тур

США — Бельгия — 3:1 (25:14, 16:25, 25:19, 26:24)