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Сборная США в четырёх сетах обыграла Бельгию в матче Гран-при

22 июля 2017, суббота. 01:40. Волейбол

Женская сборная США одержала победу над командой Бельгии со счётом 3:1 в матче подгруппы I первой группы Гран-при, который состоялся в Куябе. Самой результативной волейболисткой в составе победительниц стала Мэдисон Кингдон, набравшая 18 очков. У Бельгии 24 очка на счету Кайи Гробелны.

Благодаря победе американки набрали 19 очков и пока что вышли на первое место таблицы первой группы. На втором месте находится сборная Сербии, у которой 18 очков и на один сыгранный матч меньше.

Женщины. Гран-при. Первая группа. Подгруппа I. Куяба, Бразилия
Второй тур

США — Бельгия — 3:1 (25:14, 16:25, 25:19, 26:24)

Сборная США переиграла соперниц из Нидерландов в матче Гран-при
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная Бельгии — Волейбол Женская сборная США — Волейбол
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