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Ушаков: рады, что смогли победить одну из сильнейших сборных мира

22 июля 2017, суббота. 19:07. Волейбол

Тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков поделился впечатлениями после победы над командой Китая в матче Гран-при в Гонконге со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:18, 28:26). Для россиянок эта победа стала третьей в восьми матчах. Они досрочно потеряли шансы на выход в «Финал шести». Китаянки потерпели третье поражение.

«К матчу со сборной Китая мы готовились с удвоенным усердием. Очень рады, что смогли одержать победу над одной из сильнейших сборных мира», — приводит слова Ушакова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Женская сборная России победила Китай в матче Гран-при в Гонконге
Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
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Женская сборная Китая — Волейбол Женская сборная России - Волейбол Константин Ушаков Гран-при
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