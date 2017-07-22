Ушаков: рады, что смогли победить одну из сильнейших сборных мира

Тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков поделился впечатлениями после победы над командой Китая в матче Гран-при в Гонконге со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:18, 28:26). Для россиянок эта победа стала третьей в восьми матчах. Они досрочно потеряли шансы на выход в «Финал шести». Китаянки потерпели третье поражение.

«К матчу со сборной Китая мы готовились с удвоенным усердием. Очень рады, что смогли одержать победу над одной из сильнейших сборных мира», — приводит слова Ушакова официальный сайт Международной федерации волейбола.