Панков: рад, что россиянки смогли собраться в полуфинале ЧМ U20

Тренер сборной России среди игроков не старше 20 лет Вадим Панков поделился впечатлениями от победы над японками со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата мира в Мексике.

«Хочу поздравить японок с отличной игрой. Они потрясающе действовали в защите и создавали моим игрокам множество трудностей. Они играли очень умно. На мой взгляд, ключевым стал первый сет. Мы хорошо начали матч, но затем стали играть хуже, и этого оказалось достаточно, чтобы японки перевели матч на тай-брейк.

Встреча получилась очень интересной и зрелищной. Я рад, что команда смогла собраться и добиться победы», — приводит слова Панкова официальный сайт турнира.