Ивасака: победа над Россией придала сборной Японии уверенности

Капитан сборной Японии Нана Ивасака поделилась впечатлениями после победы над командой России в заключительном матче этапа Гран-при в Гонконге со счётом 3:2 (23:25, 19:25, 25:20, 25:22, 15:10).

«Это был непростой пятисетовый матч, но наша команда получил заряд уверенности перед следующими соревнованиями. В сборной России высокие и мощные игроки. Мы очень рады победе. Особенно я бы хотела поблагодарить зрителей, которые посетили наши матчи в Гонконге. Они прекрасно нас поддерживали. Мы будем продолжать упорно работать», — приводит слова Ивасаки официальный сайт Международной федерации волейбола.