Абросимов: Баньоли знает некоторые фразы, нам всё понятно

Блокирующий уфимского «Урала» Александр Абросимов рассказал о подготовке команды к сезону. Новым главным тренером команды стал итальянец Даниэле Баньоли.

«Все вышли из отпуска в разном состоянии. Кто-то больше работал, кто-то меньше. Тренер очень грамотно подошёл к тренировочному процессу. Первый цикл у нас был втягивающий. Сильных нагрузок не было. Мы втянулись, а вот уже со вчерашнего дня началась прыжковая работа, взаимодействия шесть на шесть. Начинаем работать в полную силу.

Трудностей в языковом плане нет. Баньоли знает некоторые фразы, всё объясняет, нам всё понятно. Никаких сложностей нет. Я думаю, с каждым днём он всё лучше и лучше будет говорить по-русски. Новые слова будет запоминать.

Первостепенная задача – собрать весь состав, вместе начать тренироваться. А если говорить по сезону, то надо попадать в плей-офф, а там нужно подниматься дальше, в зону еврокубков. Нужно ставить такие цели. Все задачи выполнимы", — цитирует Абросимова «Спорт Бизнес Online».