Кириллова номинирована на включение в Зал волейбольной славы

Связующая сборной СССР и Хорватии, олимпийская чемпионка Игр 1988 года, чемпионка мира 1990 года, чемпионка Европы 1989 года Ирина Кириллова (Пархомчук) номинирована на включение в Зал волейбольной славы в Холиоке (США), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Церемония включения новых членов Зала волейбольной славы состоится 16-19 ноября.

На клубном уровне Ирина становилась чемпионкой СССР, России, Югославии, Хорватии, Италии, выигрывала Кубок чемпионов, Кубок ЕКВ и Кубок кубков.