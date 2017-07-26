Гамова: если россиянки из сборной U16 справятся со страхами, то всё получится

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр по волейболу, 11-кратная чемпионка России, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира Екатерина Гамова, завершившая карьеру весной 2016 года, оценила выступление сборной России U16 на чемпионате Европы в Болгарии. Россиянки выиграли три матча из четырёх на групповом этапе и занимают второе место.

«Безусловно, к команде вопросы есть. Касаются они в первую очередь психологии. После игры со сборной Беларуси, которую мы проиграли, был какой-то страх, зажатость, но, к счастью, на встречу с Чехией команда вышла хорошо настроенной и одержала уверенную победу – 3:0.

Я бы не стала сбрасывать Турцию со счетов. В последнее время они показывают достаточно хороший волейбол. Игроки у них преимущественно сформировавшиеся. У нас девушки высокие, худые и не всегда хорошо координированные, а у них почти все «игровики». В последние годы Турция показывает неплохие результаты на мировом уровне.

Я думаю, что если бы игроки с самого начала матча с Белоруссией выполняли установку тренера, проблем было бы гораздо меньше. Возможно, сыграло свою роль отсутствие должного игрового опыта у этой команды – сборная сыгрывается по ходу турнира. Я думаю, что это поражение всё же положительным образом сказалось на команде, что мы и увидели в игре с Чехией.

Наш наиболее опасный соперник? Мы сами. Если мы сможем совладать с собой, со своими страхами, неуверенностью, то всё у нас получится", — цитирует Гамову «Советский спорт».