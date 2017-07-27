Баньоли: для нас главное – восстановить Ковалёва после операции

Главный тренер уфимского «Урала» итальянец Даниэле Баньоли рассказал о подготовке команды к сезону, а также оценил выступление Дмитрия Ковалёва и Егора Феоктистова в сборной России в Мировой лиге.

«Каждое утро у нас был тренажёрный зал — общефизическая подготовка. На второй, вечерней тренировке мы работали с мячом над техникой. Со временем мы будем увеличивать нагрузку, объём работы и интенсивность.

Феоктистов не так много играл. Ковалёв играл гораздо больше. У него были хорошие игры и не очень хорошие. У него сейчас травма, он сделал операцию. Нам главное – восстановить Ковалёва после операции. Помочь ему реабилитироваться и набрать свою форму. Вообще мы хотим выступить лучше, чем в прошлом году. На сегодняшний день у нас такие задачи", — цитирует Баньоли «Спорт Бизнес Online».