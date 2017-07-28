Бирлова и Макрогузова проиграли чешкам на старте чемпионата мира в Вене

В Вене (Австрия) стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче первого тура в группе L россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова проиграли представительницам Чехии Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой со счётом 1:2 (29:27, 25:27, 10:15).

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Женщины. Группа L. Первый тур

Екатерина Бирлова / Надежда Макрогузова (Россия) — Кристина Колоцова / Михала Квапилова (Чехия) — 1:2 (29:27, 25:27, 10:15).

Во втором туре, который состоится 29 июля, Бирлова и Макрогузова сыграют с австрийским дуэтом Штефани Швайгер / Катарина Шютценхофер.