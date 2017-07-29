Стояновский и Ярзуткин стартовали на ЧМ с поражения от австралийцев

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче первого тура в группе К россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин в двух сетах уступили паре из Австралии Кристоферу Макхью и Дамиену Шуманну со счётом 0:2 (19:21, 21:23).

Напомним, накануне другой российский дуэт, Вячеслав Красильников и Никита Лямин, стартовал с победы в группе F.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Мужчины. Группа К. Первый тур

Олег Стояновский / Артем Ярзуткин – Кристофер Макхью / Дамиен Шуманн (Австралия) – 0:2 (19:21, 21:23).