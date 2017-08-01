Бирлова и Макрогузова поспорят за выход в плей-офф ЧМ в турнире «лаки-лузеров»

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова, выигравшие на групповом этапе один матч из трёх, поспорят за попадание в первый раунд плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу в соревнованиях «лаки-лузеров».

1 августа Бирлова и Макрогузова сыграют с кубинским дуэтом Лидианнис Бенитес / Лейла Консуэло Ортега. Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.

Чемпионат мира по пляжному волейболу в столице Австрии завершится 6 августа.