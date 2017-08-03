Феоктистов: приятно, что Баньоли индивидуально провёл для меня тренировку

Доигровщик уфимского «Урала» Егор Феоктистов рассказал о подготовке к сезону под руководством нового наставника — итальянского специалиста Даниэле Баньоли.

«Я недавно познакомился с тренерами, вторую тренировку провёл. Вчера занимался с командой без мячей, а сегодня я занимался индивидуально с тренером. Клуб дал мне отдохнуть после игр за сборную, восстановиться и с новыми силами готовиться к сезону. Мне очень приятно, что главный тренер индивидуально провёл для меня тренировку. Это показывает его отношение ко мне и ко всей команде. Всё было спокойно, я хорошо потренировался», — цитирует Феоктистова официальный сайт клуба.