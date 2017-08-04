Гончарова: в 18 лет Москвой меня было не испугать

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова рассказала, какие впечатления испытала, переехав из Львова в Москву в 18 лет.

«Знаете, когда ещё жила на Украине, то относилась к спорту самым серьёзным образом. Москвой меня было не испугать. «Динамо» на меня обратило внимание, когда я играла в составе юниорской и молодёжной сборных Украины, предложило приехать на просмотр. Вместе с сестрой. Мы прекрасно понимали, что на родине в плане спортивного развития нам практически ничего не светит — финансирование было минимальным, а команд высокого уровня не было вообще.

Конечно, я мечтала реализовать в России свои спортивные амбиции и, когда последовало предложение о смене спортивного гражданства, нисколько не задумывалась. Всё-таки сборная России — постоянный участник самых крупных турниров, одна из сильнейших команд мира. Играть за такую сборную престижно и почётно, и это уже самый высокий уровень", — рассказала Гончарова в интервью журналу «Динамо».