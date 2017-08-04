Кузнецов: держать команду ради того, чтобы она отбывала номер, неправильно

Экс-капитан краснодарского «Динамо», которое уступило место в Суперлиге питерскому «Зениту», блокирующий Леонид Кузнецов рассказал о причинах перехода в «Динамо-ЛО».

«Предложение с берегов Невы поступило первым, а я на тот момент был свободен от обязательств перед другими клубами и находился в отпуске. Не скрою, то, что команда играет в красивом и интересном городе Санкт-Петербурге, повлияло на наш с семьёй выбор. Предыдущий сезон был сложным, не хотелось бы сталкиваться больше с такими проблемами… Уверен, что впереди нас ждут только лучшие и яркие события и мы сможем проявить себя, показать хороший результат. Радует, что появилась ещё одна команда с большими амбициями, которая представляет Северную столицу, поэтому сезон обещает быть очень напряжённым и увлекательным с точки зрения дерби.

По составу краснодарское «Динамо» было вполне конкурентоспособно, но с такими финансовыми проблемами трудно что-то предлагать как игрокам, так и тренерам, персоналу. Держать команду ради того, чтобы она отбывала номер, неправильно, я считаю. Нужно смотреть трезвым взглядом на происходящее – необходим бюджет, чтобы таких вещей, которые были в прошлом сезоне, не повторялось. Прошедший чемпионат стал очень тяжёлым опытом и для нас, и для наших семей – мы практически весь год провели на сборах. Видеть весь год одни и те же лица вокруг в те моменты, когда все финансовые проблемы и болячки выходят наружу, не самое лучше времяпрепровождение. Лучше пусть это будет другая команда, пусть и появившаяся таким образом, но зато в ней будет всё хорошо, а игроки будут думать об игре, а не о чём-то другом», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Динамо-ЛО».