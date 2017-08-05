Алекно: у Леона и Вербова нет шансов в гала-матче летнего Кубка «Зенита»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно обратился к участникам традиционного летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу с пожеланиями удачи, а также оценил перспективы Вильфредо Леона и Алексея Вербова в гала-матче.



«Самое интересное, что нас всех здесь объединяет, – это он, волейбол. Пляжный волейбол прекрасен тем, что в него могут играть все: такие стройные, как я, такие высокие, как Олег Георгиевич Брызгалов. Это здорово. Я хочу поздравить вас всех с началом турнира, хороших всем выходных.

Сегодня моя команда будет участвовать в турнире непосредственно, а завтра будет гала-матч. Я почти уверен, что в гала-матче у Леона и Вербова шансов нет. Но я всё-таки как тренер поболею за свою команду», — приводит слова Алекно «Татар-информ».