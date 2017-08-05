Красильников: план на игру помог нам выйти в полуфинал чемпионата мира

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене (Австрия), обыграв американский дуэт Фил Дальхауссер/Ник Люцена со счётом 2:0 (21:15, 21:18). Успех прокомментировал Красильников.

«Мы придерживались нашего плана на игру, что и дало нам шанс выиграть. Мы показали хорошую игру, и Никита отлично справился с блокировкой. Наши соперники — одна из лучших команд в мире. Нам нужно было отлично сыграть и сделать всё возможное в любой момент игры, отдать всё на песке каждую секунду», — приводит слова Красильникова пресс-служба турнира.