Вербов: Алекно сказал, что у нас нет шансов? Будет на что «замазать» с тренером

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал слова главного тренера команда Владимира Алекно о том, что в гала-матче турнира у Вербова и Вильфредо Леона будет мало шансов в противостоянии с победителями летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу.

«Жду с нетерпением завтрашний матч, завтра будет ещё интереснее. Мы с командой тренируемся на песке, но занимаемся в основном общей физической подготовкой. Только сегодня нам удалось подержать пляжные мячики. Ребята все довольны, несмотря на тренировку длиной в три с лишним часа. Сейчас сделаю несколько процедур, чтобы восстановиться к гала-матчу. Тем более говорят, что соперники всегда — самые достойнейшие, и играть эти гала-матчи непросто. Поэтому даже есть какой-то спортивный интерес. По крайней мере, у меня. Лео более спокойно к этому относится, но мне бы хотелось поиграть и побороться.

Алекно сказал, что у нас нет шансов? Вот, будет на что «замазать» с тренером. Надо подзавестись: если найдём какой-нибудь ключик, то шансы появятся. Наверное, он нас так мотивирует, он тайный психолог. Он знал, что эта информация до меня дойдёт, поэтому я подумаю, на что можно будет с ним поспорить», — приводит слова Вербова «Татар-информ».