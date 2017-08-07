Наталия Перейра признана самым ценным игроком «Финала шести» Гран-при

Капитан женской сборной Бразилии доигровщица Наталия Перейра была признана самым ценным игроком прошедшего «Финала шести» Гран-при. В решающем матче, который состоялся в Нанкине, действующие победительницы соревнований в пяти партиях одолели итальянок со счётом 3:2 (26:24, 17:25, 25:22, 22:25, 15:8).

«Наша команда сыграла отлично. Я бы не смогла завоевать награду MVP без своих подруг по сборной. Я посвящаю этот приз всем игрокам нашей команды. Также хочу поблагодарить тренера за эту прекрасную победу», — приводит слова волейболистки официальный сайт FIVB.