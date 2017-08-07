Алекно: договорились с Леоном и Вербовым, что утреннюю тренировку у меня заберут

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу Вильфредо Леона и Алексея Вербова в гала-матче летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу. Игроки казанского клуба обыграли победителей Кубка Артёма Панарина и Виктора Симанкова со счётом 2:1 (21:18, 16:21, 15:13).

«У нас с ребятами была такая договорённость – если выигрывают, то любую утреннюю тренировку у меня забирают. В общем-то, заслужили, молодцы. За восемь предыдущих лет наши игроки только один раз выигрывали у „пляжников“.

Подготовка к сезону идёт по плану. Физически все игроки приехали готовыми, без лишнего веса. Но при этом сразу видно, что к мячу полтора месяца не притрагивались. Тот же пляжный волейбол в этом плане пошёл бы на пользу. Сейчас уровень технической подготовки оставляет желать лучшего. Впрочем, каждый год одна и та же история. Постараемся всё исправить к началу сезона», – цитирует Алекно «Спорт Бизнес Online».