Вербов: думаю, любители тоже почувствовали на себе подачу Лео

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился впечатлениями после победы в гала-матче летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу. Вербов и Вильфредо Леон обыграли победителей Кубка Артёма Панарина и Виктора Симанкова со счётом 2:1 (21:18, 16:21, 15:13).

«Для меня было очень непривычно прыгать, я прямо чувствовал это. Наверное, мы даже зря разминались. Пока ребята-любители играли свой финал, мы вроде бы прыгали неплохо, но с каждым разом всё сложнее и сложнее. Хорошо, что есть парень, который никогда не устаёт прыгать, он сегодня помог. Если быть объективными, любители сыграли сегодня пять матчей. Поэтому о чём мы говорим? Если бы это для нас был пятый матч, мы бы пожали руки и ушли. Они стояли, бились, может, не в полную силу, но мы получили огромное удовольствие. Думаю, они тоже почувствовали на себе подачу Лео», — цитирует Вербова официальный сайт клуба.