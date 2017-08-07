Плачи: Тюрин в хорошем физическом состоянии, Морозу понадобится больше времени

Главный тренер «ФАКЕЛА» Камилло Плачи рассказал, над чем трудятся его подопечные во время предсезонной подготовки.

«В целом я доволен тем, в какой форме игроки подошли к сборам. Конечно, у всех разное физическое состояние, но видно, что парни летом тоже работали над своими кондициями. Так что мы сразу приступили к технической подготовке. Как показали себя новички? Игорь Тюрин находится в хорошем физическом состоянии, а вот Павлу Морозу понадобится чуть больше времени, чтобы войти в форму. Как вы помните, первую половину прошлого сезона, когда Павел играл в «Урале», он пропустил из-за травмы. Но, думаю, к началу сезона наш диагональный будет в порядке.

В течение рабочей недели мы проводим четыре утренние тренировки в тренажёрном зале, две – в бассейне, а вечером работаем над техническими элементами. В прошлом сезоне я изменил только некоторые тактические элементы и структуру тренировок, а теперь мы будем работать уже полностью по новым системам игры, а также хотим повысить эффективность атаки и подачи, этому сейчас и уделяем максимум внимания», — приводит слова Плачи пресс-служба клуба.