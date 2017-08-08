Официальный канал «Зенита» представил обзор гала-матча летнего Кубка

Волейболисты казанского «Зенита» Вильфредо Леон и Алексей Вербов выиграли гала-матч летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу, одолев Артёма Панарина и Виктора Симанкова со счётом 2:1 (21:18, 16:21, 15:13). За девять лет соревнований волейболисты «Зенита» лишь второй раз стали победителями гала-матча.

Официальный канал «Зенита» в YouTube представил видеообзор прошедших соревнований.

В женском Кубке «Зенита» победила пара Евгения Ульянина / Карина Каримова, в юношеском турнире первенствовали Никита Ильин и Никита Ахмадиев.