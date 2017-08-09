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Панков: россиянки после полуфинала ЧМ U20 не могли заснуть от эмоций

9 августа 2017, среда. 13:33 Волейбол

Главный тренер сборной России среди игроков не старше 20 лет Вадим Панков оценил выступление команды на чемпионате мира в Мексике. В финале россиянки проиграли команде Китая — 0:3 (22:25, 22:25, 16:25).

«В финале наши сборные не играли с 1999 года, так что эти медали можно вполне назвать долгожданными. Хотя к этому успеху мы планомерно шли несколько лет, юниорские и юношеские команды России играли практически в одном составе, громко заявив о себе ещё на европейской арене. Потому на медали мы рассчитывали ещё до начала чемпионата.

Чем ближе был финал, тем больше росло напряжение. Волейболисткам захотелось добиться максимального результата, следовательно, над ними начал довлеть груз ответственности. Апофеозом стал полуфинал с японками, где максимально выложились все наши игроки. В этом матче, пожалуй, мы показали всё, на что способны, выплеснули все эмоции без остатка. Хотя справедливости ради скажу, что могли и не доводить дело до пятой партии, должны были решить все вопросы в четвёртой. Но с азиатскими командами играть всегда непросто. Те же японки — невысокого роста, но компенсируют это максимальной подвижностью, быстротой перемещений… В полуфинале они буквально запутали нас, в ряде игровых эпизодов наши волейболистки просто не могли добить мяч до пола, и я рад, что в конце концов девочки проявили завидную волю к победе.

Сами понимаете, что после такой игры, закончившейся около полуночи, молодые волейболистки, переполняемые эмоциями, элементарно не смогли заснуть. А наши соперницы по финалу – китайские волейболистки, напротив, сыграв полуфинал первыми, получили больше времени на отдых… Так что уступили в борьбе, наверное, во многом проиграв китаянкам в психологии и физической выносливости. Кстати, с этой же командой мы играли на турнире стран BRICS в Китае за месяц до чемпионата. Тогда выиграли, но было ясно, что к старту мирового первенства китайские волейболистки добавят. Так и произошло. Вообще же китайская сборная выделяется на фоне остальных азиатских команд, отличаясь от них и более высоким ростом, и лучшей физической готовностью. В миллиардном Китае, как видите, сумели найти и воспитать игроков высокого уровня. В итоге в финале встретились две объективно лучшие сборные этого чемпионата – России и Китая, определив сильнейшего», — цитирует Панкова официальный сайт «Волейбольного центра Московской области».

Волейболистки сборной России стали серебряными призёрами ЧМ U20
Источник: Волейбольный Центр Московской области Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Волейбол Вадим Панков
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