Олихвер: для всего волейбола на Кубани потеря мужской команды – серьёзный удар

Бывший генеральный директор краснодарского «Динамо» Руслан Олихвер рассказал о проблемах мужской команды, которая отказалась от места в Суперлиге. Вместо «Динамо» сыграет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Когда я пришёл в Краснодар, мужская команда уже была возрождена и играла в Высшей лиге „А“, а я уже прилагал усилия, чтобы она достойно выступала в Суперлиге. Безусловно, для всего волейбола на Кубани потеря мужской команды – серьёзный удар. В женском волейболе детские тренеры и их ученики понимают, куда стремиться. Женский волейбол в Краснодаре вообще всегда был на высоком уровне. С ребятами ситуация похуже, в том числе в детском волейболе.

К сожалению, иногда у спонсоров меняются приоритеты. И не только в России. Бывали случаи, когда очень быстро в упадок приходили даже процветающие клубы. Например, итальянский «Тревизо». Там играли выдающиеся игроки, они выигрывали всё, что можно, в Италии, неоднократно побеждали в Лиге чемпионов. Но во время кризиса главный спонсор «Бенеттон» отказался от финансирования клуба. Сейчас «Тревизо» играет в третьем по силе итальянском дивизионе", – цитирует Олихвера «Спорт Бизнес Online”.