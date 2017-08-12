Леон сможет сыграть за сборную Польши в 2019 году

Кубинский доигровщик Вильфредо Леон получит возможность выступать за сборную Польши в 2019 году. Об этом рассказал президент федерации волейбола Польши Яцек Каспшик.



«Леон будет играть за польскую сборную уже скоро. На чемпионате мира — 2018 он не сыграет, потому что действует двухлетний карантин после смены гражданства, а вот на чемпионате Европы — 2019 выступит в составе сборной Польши на 100 %», — приводит слова Каспшика Sport.pl.

Напомним, что легионер казанского «Зенита» получил польское гражданство в 2015 году, но кубинская федерация не давала разрешения на его выступление за другую национальную команду.