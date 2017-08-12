«Ярославич» дважды выиграл у «Шахтёра» в контрольных матчах

Вернувшийся в Суперлигу волейбольный клуб «Ярославич» в ходе подготовки к новому сезону выиграл два контрольных матча у чемпиона Беларуси — «Шахтёра», сообщает «Спорт Бизнес Online». Матчи прошли в городе Лида, где ярославцы проводят предсезонный сбор. В первом российская команда одержала победу в трёх партиях со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:20). Во втором белорусы сумели взять одну партию – 3:1 (25:22, 25:22, 24:26, 25:21).

Отметим, главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников в сезоне-2012/13 выступал с «Шахтёром» в открытом чемпионате России, а также дважды выводил сборную Беларуси в финальную часть чемпионатов Европы.

С 16 по 20 августа «Ярославич» в Санкт-Петербурге примет участие в мемориале Вячеслава Платонова, где сыграет в одной группе с МГТУ, «Автомобилистом», а также финским клубом «Иску».