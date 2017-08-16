Стояновский и Ярзуткин потерпели поражение во 2-м матче ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин (8) потерпели поражение в матче второго круга группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале (Латвия). В квартете Н Стояновский и Ярзуткин уступили французскому дуэту Роман Ди Джантомассо и Максим Тьерси (24) со счётом 0:2 (17:21, 19:21).
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Юрмала, Латвия
Мужчины. Группа Н. 2-й тур
Олег Стояновский/Артём Ярзуткин (Россия, 8) — Роман Ди Джантомассо/Максим Тьерси (Франция, 24) — 0:2 (17:21, 19:21).
Стояновский и Ярзуткин начали ЧЕ по пляжному волейболу с победы