Определился состав сборной России на ЧМ U19

Cтал известен состав молодёжной сборной России на чемпионат мира U19, который с 18 по 27 августа пройдёт в Бахрейне, сообщает «Спорт Бизнес Online»



Команду на турнире будет возглавлять тандем тренеров молодёжной команды «ФАКЕЛ» – Андрей Ноздрин и Сергей Орленко.



Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с Турцией (18 августа), Аргентиной (19 августа), Чили (21 августа) и Южной Кореей (22 августа).



Состав сборной России на чемпионата мира U19

Связующие: Константин Абаев («Локомотив»), Андрей Ушков («ФАКЕЛ»).

Диагональные: Максим Сапожков («Локомотив»), Станислав Антонов («Динамо» М).

Блокирующие: Артём Мельников («Динамо-ЛО»), Виталий Дикарев («Самотлор»), Алексей Ганенко («Динамо» М).

Доигровщики: Владислав Спиридонов («Локомотив»), Павел Минеев («ФАКЕЛ»), Павел Тетюхин, Иван Кузнецов (оба – «Белогорье»).

Либеро: Никита Лясов («Академия-Казань»).