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Определился состав сборной России на ЧМ U19

17 августа 2017, четверг. 10:24 Волейбол

Cтал известен состав молодёжной сборной России на чемпионат мира U19, который с 18 по 27 августа пройдёт в Бахрейне, сообщает «Спорт Бизнес Online»

Команду на турнире будет возглавлять тандем тренеров молодёжной команды «ФАКЕЛ» – Андрей Ноздрин и Сергей Орленко.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с Турцией (18 августа), Аргентиной (19 августа), Чили (21 августа) и Южной Кореей (22 августа).

Состав сборной России на чемпионата мира U19
Связующие: Константин Абаев («Локомотив»), Андрей Ушков («ФАКЕЛ»).
Диагональные: Максим Сапожков («Локомотив»), Станислав Антонов («Динамо» М).
Блокирующие: Артём Мельников («Динамо-ЛО»), Виталий Дикарев («Самотлор»), Алексей Ганенко («Динамо» М).
Доигровщики: Владислав Спиридонов («Локомотив»), Павел Минеев («ФАКЕЛ»), Павел Тетюхин, Иван Кузнецов (оба – «Белогорье»).
Либеро: Никита Лясов («Академия-Казань»).

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Волейбол
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