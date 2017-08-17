Россиянки сыграли вничью с Болгарией в товарищеском матче в Новогорске

Женская сборная России в рамках подготовки ко Всемирному кубку чемпионов провела товарищеский матч с командой Болгарии. Встреча, состоявшаяся на базе в Новогорске, завершилась вничью 2:2.

Подопечные Владимира Кузюткина примут участие во Всемирном кубке чемпионов, который пройдёт в Японии с 5 по 10 сентября. В соревнованиях помимо россиянок выступят сборные Южной Кореи, Китая, Бразилии, США, а также хозяйки турнира.

Женщины. Товарищеский матч. Новогорск

Россия — Болгария — 2:2 (25:22, 25:23, 20:25, 22:25).