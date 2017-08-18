Лямин и Красильников проиграли латвийцам в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

На проходящем в Юрмале (Латвия) финальном этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу посеянные третьими россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли латвийцам Мартиньшу Плявиньшу и Харальдсу Регже в матче 1/8 финала. Встреча завершилась волевой победой латвийской пары — 19:21, 21:16, 15:10.



Ранее борьбу на соревнованиях завершили Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, проиграв бельгийцам Дрису Кокелкорену и Тому ван Валле в двух партиях — 18:21, 18:21.



Чемпионат Европы продлится до 20 августа.