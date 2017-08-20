Питерский «Зенит» завоевал первый трофей в истории, выиграв мемориал Платонова

«Зенит» из Санкт-Петербурга в финале международного турнира «Мемориал Вячеслава Платонова» оказался сильнее «Белогорья» со счётом 3:0. Команда Александра Климкина, которая дебютирует в чемпионате России в сезоне-2017/18, завоевала первый трофей в своей истории.

В матче за третье место «Ярославич» уверенно победил московский МГТУ.

Мужчины. Мемориал Платонова. Санкт-Петербург



Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:19).

Матч за третье место

«Ярославич» (Ярославская область) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:13).