Немки Глёнтцке и Грёснер стали чемпионками Европы по пляжному волейболу

Пара из Германии Надя Глёнтцке и Юлия Грёснер завоевала золотые медали чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале (Латвия). В финальном матче турнира немки победили чешский дуэт Кристина Колоцова/Михала Квапилова со счётом 2:1 (15:21, 21:17, 15:11).

Третье место заняли немецкие волейболистки Шанталь Лаборье и Юлия Зюде.

Лучшая российская пара на турнире Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова завершила борьбу на стадии четвертьфинала. Александра Моисеева/Екатерина Сырцева, Ольга Мотрич/Светлана Холомина и Юлия Абалакина/Ксения Дабижа – на более ранних стадиях плей-офф.