Итальянцы Николаи и Лупо стали чемпионами Европы по пляжному волейболу

Итальянские спортсмены Паоло Николаи и Даниэле Лупо завоевали золотые медали чемпионата Европы по пляжному волейболу, проходившего в Юрмале (Латвия). В финальном матче турнира итальянцы победили хозяев песка — латвийскую пару Янис Шмединьш/Александр Самойлов — со счётом 2:0 (21:16, 23:21).

Бронзовыми призёрами соревнований стали голландцы Александер Брауэр и Роберт Меувсен.

Российские пары Олег Стояновский/Артём Ярзуткин и Никита Лямин/Вячеслав Красильников выбыли из борьбы за медали турнира на стадии 1/8 финала.