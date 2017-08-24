Жигалов: если мне выдастся возможность, должок болгарам на ЧЕ хочется отдать

Диагональный сборной России Максим Жигалов – один из немногих, кто тренировался с командой в течение всего сезона и участвовал во всех турнирах. Волейболист рассказал о подготовке к стартующему 24 августа в Польше чемпионату Европы, конкуренции за позицию с Максимом Михайловым и желании отдать должок болгарам за поражение в Мировой лиге.

«Наша основная задача заключалась в подготовке к чемпионату Европы, поэтому об усталости говорить не приходится. Безусловно, она чувствуется, мы не роботы, упорно работаем на тренировках, тратим энергию. При этом мы все понимаем, что готовимся к главному турниру этого лета, поэтому эмоции и желание перекрывают эту усталость.

Я не в курсе, как тренеры настраивали ребят в предыдущие годы, но зато прекрасно знаю, что сборная России на любое соревнование едет только за победой. Я не думаю, что это каким-то образом может давить на игроков, все прекрасно понимают ответственность и едут на турнир с должным настроем.

В первую очередь, мы команда. Кто будет стоять в составе – Максим Михайлов или я, решать тренеру. Со своей стороны могу сказать, что физически и эмоционально я готов, и если мне выдастся любая возможность выйти на площадку, я буду пользоваться ей по максимуму.

В любом случае нужно настраиваться на каждый матч. В первой игре нам будут противостоять болгары, с ними мы встречались в рамках Мировой лиги, поэтому представляем, что от них ждать. Потом у нас будут словенцы, которые на предыдущем ЧЕ преподнесли сюрприз, заняв второе место, поэтому к ним нужно отнестись со всей серьёзностью. Да и вообще, на этом турнире нет слабых команд, здесь все могут на равных соревноваться друг с другом. Нам нужно отдельно настраиваться на каждый матч, как на отдельное соревнование, и только так мы сможем добиться победы.

Первоочередная задача для нас – просто выйти и обыграть болгар. Должок тоже хочется отдать, в какой-то степени. Другое дело — кто это будет делать. Если мне выдастся возможность, выйду и буду отдавать», — приводит слова Жигалова «Советский спорт».