Мужская сборная России стартовала на ЧЕ с уверенной победы над сборной Болгарии

На стартовавшем в Польше чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд россияне одержали победу над командой Болгарии. Матч, прошедший в рамках первого тура группы C, завершился со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:19). Следующими соперниками сборной России по групповому раунду станут сборные Словении и Испании. Эти матчи состоятся 26 и 28 августа соответственно. Команды, которые выиграют свои группы, выйдут сразу в четвертьфинал, а команды, занявшие второе и третье места, попадут в 1/8 финала.



Волейбол. Чемпионат Европы. Краков, Польша

Группа C. Россия – Болгария – 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).