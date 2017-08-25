Михайлов: игра со Словенией на ЧЕ не менее важна, чем с Болгарией

Диагнальный сборной России по волейболу Максим Михайлов подвёл итог стартового матча чемпионата Европы с Болгарией (3:0) и поделился ожиданиями от предстоящей 26 августа встречи со Словенией.

«Группа у нас сильная. Это не только сборная Болгарии. Есть ещё сборная Словении. Думаю, даже Испания способна преподнести сюрприз. По матчу скажу, что в первую очередь болгары не сыграли так, как они умеют. Нам же удалось сыграть чётко, с минимумом своих ошибок. При этом мы тоже не показали той игры, на какую рассчитывали, но хорошо, что этого хватило для победы.

Словения – очень хорошая команда, очень организованная. В ней есть лидеры. Не зря они на прошлом чемпионате Европы дошли до финала. Думаю, что это будет не менее важная игра, так как соперник не менее силён, чем сборная Болгарии», — приводит слова Михайлова «Красная звезда».